Arda Güler'den Avrupa Şampiyonası tarihine geçen gol! Rekor artık onun
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 Haziran 2024 21:07 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:09
A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'nda Gürcistan'a karşı oynadığı maçta gol atan Arda Güler adını tarihe yazdı.
EURO 2024 F Grubu'nda oynanan grup aşamasının ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaştı.
Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Millilerimiz mücadelenin 65. dakikasında Arda Güler'in ayağından gelen golle 2-1 öne geçti.
Kaan Ayhan'ın asistinde jeneriklik bir golün altına imzasını atan Arda Güler, adını tarihe yazdırmayı başardı.
ARDA ADINI TARİHE YAZDIRDI
Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.
Arda Güler, Gürcistan'a karşı 19 yaş 114 günlükken attığı golle, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Ronaldo aynı başarıyı 19 yaş 128 günlükken EURO 2004'te kırmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr