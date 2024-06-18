Türkiye EURO 2024'e süper gollerle başladı!

18 Haziran 2024 20:56 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:02

Dortmund Stadyumu'nda Türkiye ve Gürcistan karşı karşıya geldi.

Maça çok hızlı başlayan Millilerimiz 10. dakikada Kaan Ayhan'ın direkten dönen şutunda rakip Gürcistan'ı titretti.

25. dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine yaptığı ortayı savunma kafayla uzaklaştırınca topa gelişine vuran Mert Müldür harika bir golle turnuvanın Türkiye adına açılış golünü atarak skoru 1-0'a getirdi.

Çok geçmeden 32. dakikada Mikautadze'nin 6 pastan vurduğu şuta müdahale edemeyen Mert Günok kapattığı köşeden yediği golle skor 1-1'e geldi.

İlk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıya tekrar hızlı başlayan milli takımımız 65. dakikada Arda Güler'in sağ çaprazdan attığı şut tam köşeye giderek Mamardashvili'yi çaresiz bırakarak harika bir gole imza atmış oldu. Bu golle birlikte maçta 2-1 öne geçtik.

90+6'da Gürcistan'ın duran topunda kalecinin de bizim ceza sahamızda olması sebebiyle Mert Günok'un hızlı başlattığı oyunda Kerem Aktürkoğlu'nun 50 metre sürdüğü topu boş kaleye attığı gol ile skor 3-1'e geldi.

Maçta başka gol olmadı ve F Grubuna 3 puan ile başlıyoruz.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Arda Güler, Gürcistan'a karşı 19 yaş 114 günlükken attığı golle, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Ronaldo aynı başarıyı 19 yaş 128 günlükken EURO 2004'te kırmıştı.