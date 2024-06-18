NBA'de Boston Celtics 16 yıl sonra tekrar şampiyon oldu!

18 Haziran 2024 19:54 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 20:03

NBA final serisi beşinci maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenen Boston Celtics, seriyi 4-1 kazanarak 2023-24 sezonunun şampiyonu oldu.

TD Garden'da konuk ettiği Mavericks'i 18 sayı farkla mağlup eden Celtics, 16 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Jaylen Brown da 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist ile galibiyette önemli rol oynadı.

FİNALLER MVP'Sİ JAYLEN BROWN OLDU

Karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydeden Celtics'in yıldızı Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Brown, Boston'ın Indiana Pacers'a karşı galip geldiği Doğu Konferansı Finalleri'nde de MVP seçilerek Larry Bird Ödülü'ne layık görülmüştü.

Öte yandan Dallas'ın Sloven yıldızı Luka Doncic'in 28 sayı ve 12 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BOSTON CELTİCS'İN 18. ŞAMPİYONLUĞU

Boston Celtics böylelikle şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı. Bundan önce son şampiyonluğunu 2007/08 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.

Celtics, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 ve 2024 yıllarında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

NBA'de Los Angeles Lakers 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.