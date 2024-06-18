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Türkiye - Gürcistan maçının 11'leri açıklandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 Haziran 2024 18:53 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 18:55
Türkiye - Gürcistan maçının 11&#039;leri açıklandı

A Milli Takımımız, EURO 2024 macerasına Gürcistan karşısında başlıyor.

Kadrolar belli oldu.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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