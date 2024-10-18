Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başkanı belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu başkanının seçildiği 6. Olağan Genel Kurul bugün gerçekleştirildi. Genel kurulun sona ermesinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başkanı kim oldu sorusu gündeme geldi. Mehmet Akif Üstündağ tekrardan başkan oldu.
Bugün Ankara'da bulunan Crowne Plaza'da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 6. Olağan Genel Kurulu, 238 delegeden 188'inin katılımıyla düzenlendi.
Abdi Serdar Üstünsalih'in oy birliğiyle divan kurulu başkanı olarak seçildiği genel kurulda yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali konular görüşülerek delegelerin onayına sunuldu.
Ardında başkan seçimlerine geçildi ve mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer karşı karşıya geldi.
Vatandaşlar tarafından TVF başkanının kim olduğu araştırılıyor.
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI KİM OLDU?
TVF tarafından gerçekleştirilen seçimlerin sonucunda mevcut başkan Üstündağ 121 oyla tekrardan başkan oldu.
2016 yılından bu zamana kadar TVF Başkanı olan Üstündağ üst üste üçüncü seçimini kazandı.
Gökhan Dinçer ise seçimlerde 95 oy aldı.
MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ YÖNETİM LİSTESİ
Mehmet Akif Üstündağ'ın yönetim listesi ise şöyle:
- Alper Sedat Aslandaş
- Ersin Yılmaz
- Mustafa Alparslan
- İlker Dinçay
- Altuğ Erim
- Zeynep Aydınlar Eröğüt
- Abdurrahim Yıldız
- Simge Gündüz
- Hasan Semih Oktay
- Bahar Mert
MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ AÇIKLAMASI
Mehmet Akif Üstündağ seçim sonrasında yaptığı açıklamada kazandığı için mutlu olduğunu belirterek "Bu hikaye ilmek ilmek örüldü. Başarıların arkasında kulüpler var. Kulüplere desteklerimiz artarak devam edecektir. Kulüpler olmazsa federasyon bir hiçtir. Kulüplerimizle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz" dedi.