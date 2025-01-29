Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya güncel rakamları açıkladı

29 Ocak 2025 15:56 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün katıldığı Göç Kurulu 2025 toplantısında 9 Aralık 2024 tarihinden beri 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından Türkiye'de kaç Suriyeli olduğu gündeme geldi.

2025 Yılı Göç Kurulu Toplantısı bugün düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de kaç suriyelinin geri döndüğünü ve mevcut nüfuslarının oranları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında göre Esad'ın devrilmesinin ardından 81 bin 576 Suriyeli gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönüş gerçekleştirildi.

2017 yılından bu zamana kadar ise ülkesine dönen toplam Suriyeli sayısının ise 821 bin 579'a ulaştığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR 2025 GÜNCEL?

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre Türkiye'de toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal yabancı bulunuyor.

Bu yabancıların 2 milyon 865 bin 430'unun Suriyeli olduğu ve 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni sahibi olduğu belirtildi.

190 bin 2022 kişinin ise uluslararası koruma altında olan kişiler olduğu açıklandı.

Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor.

2024 yılında; 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı.

9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı.

81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Temmuz 2023 tarihinden 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık.

Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir. Göç, küresel ölçekte sorumluluk gereken bir konu. Komşularımız başta olmak üzere görüşmelerimizde iş birliğine büyük önem veriyoruz."