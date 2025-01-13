Suriyeliler hastanelerde öncelikli muayene oluyor iddiası! DMM tartışmaya nokta koydu

13 Ocak 2025 23:33 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:35

Suriyelilerin hastanelerde Türk vatandaşlarından da öncelikli şekilde doktor muayenesine girebildiği iddiası zaman zaman gündeme getiriliyor. Son olarak Ümit Özdağ'ın bir televizyon konusunda bu konuyu dile getirmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tartışmaya nokta koydu. Açıklamada hastanelerde öncelikli muayene olabilecekleri tek tek belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarından sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik verildiği" iddialarının doğru olmadığını açıkladı. HASTANELERDE ÖNCELİKLİ HASTALAR LİSTESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ DMM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesi’ne atıfta bulunularak, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, genel hizmetin aksamasını önlemek amacıyla polikliniklerdeki öncelik sırasının, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirlendiği belirtildi: Acil vakalar,

Engelli hastalar,

Hamileler,

65 yaş üstü hastalar,

Yedi yaşından küçük çocuklar,

Şehit ve gazi yakınları,

TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli ile yakınları,

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında destek alan çocuklar,

Kadına yönelik şiddet mağdurları ve çocukları,

Hakim ve savcılar.

Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği bu kriterlerin dışına çıkılmadığına dikkat çekilirken, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için resmî açıklamaların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: tgrthaber.com