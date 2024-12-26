DMM yalanladı! Görüntüler Pakistanlı fenomene ait çıktı

26 Aralık 2024 17:32 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:32

Bazı sosyal medya hesaplarından “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mutfağa" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili yeni açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi görüntüleri yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda; "Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin mutfağı" olarak servis edilen görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. DMM, görüntülerdeki yerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşılan bir yer olduğu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"