'Bakan Kacır kongreye helikopterle gitti' iddiası yalan çıktı! DMM tek tek açıkladı

22 Aralık 2024 21:59 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gittiği iddiası yalan çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kacır'ın tarifeli THY uçağı ile gittiği belirtildi.

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Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gittiği" iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

TARİFELİ UÇAKLA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ!

Yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine katılmak üzere Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı ile İstanbul'dan Çukurova Havalimanı'na seyahat etti. Bakan Kacır, havalimanından Osmaniye'ye ise Togg marka aracı kullanarak karayolu ile ulaştı.

Osmaniye programının ardından Bakan Kacır, Adana'da sanayi tesisleri ve bakanlık projeleri kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde bulundu.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti” iddiası doğru değildir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine katılmak üzere THY tarifeli uçağı ile İstanbul'dan Çukurova Havalimanı'na gitmiş, Çukurova Havalimanı'ndan Osmaniye İl Kongresine, Togg araçla karayoluyla intikal etmiştir.

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