Türkiye’de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesi! Hurda araç ÖTV indirimi 12 araç modelinde var

23 Ocak 2025 21:33 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 21:34

Türkiye’de üretilen yüzde 40 yerli araçlar hurda araç ÖTV indirimi sonrası sıfır araç sahibi olmayı düşünenler için merak edildi. 2025 yılında Meclis gündemine gelen hurda araç teşviki, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlayacak. Bu teşvik, sadece bir kez kullanılabilecek ve yeni araçların Türkiye'de üretilmiş, en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekecek. Teklif yasalaşırsa, 6 markanın 12 modeli bu teşvikten yararlanabilecek.

Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var

Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var

Hurda araç teşviki, 2025 yılında Meclis'te tartışılmaya başladı. Bu teşvikle, yerli üretim ve çevreyi koruma hedefleniyor.

TÜRKİYE​'DE ÜRETİLEN YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR

Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar, hurda teşvikinden yararlanabilecek. Bu araçlar, hem otomobil piyasasına canlılık katacak hem de çevresel duyarlılığı artıracak. Yerlilik oranı, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak bir faktör olarak öne planda.

Teşvikin amacı, eski ve çevreyi kirleten araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek ve yerli üretimin desteklenmesi olacak. Bu sayede, hem tüketiciler daha uygun fiyatlarla yeni araçlara sahip olabilecek hem de otomotiv sektörü, yerli üretime dayalı olarak büyüme fırsatı yakalayacak.

YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR HANGİLERİ?

Hurda teşvikinden yararlanabilecek yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar arasında, çeşitli marka ve modeller bulunuyor. Bu araçlar, hem ekonomik değerleri hem de çevresel avantajları ile öne çıkıyorlar.

Yüzde 40 yerlilik oranı, araçların ülke içinde üretilen parça ve bileşenlerin oranını temsil ediyor. Bu oranı karşılayan araçlar, hurda teşviki ile alıcılarına vergisel avantajlar sağlayacak.

En az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar şunlardır: Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Transporter, Volkswagen Transporter.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ARAÇLAR 2025

2025 yılında Türkiye'de üretilen araçlar arasında, çeşitli markaların farklı modelleri bulunuyor. Bu araçlar, hem iç pazarı hem de ihracat potansiyelini artırmak için önem taşıyor.

Yerli üretim, sadece ekonomik değil, aynı zamanda istihdam ve teknoloji transferi açısından da önemli bir rol oynuyor. Üretilen araçlar arasında, hem binek otomobiller hem de ticari araçlar yer alıyor.

Türkiye’de üretilen bazı ise şunlardır: Fiat Egea, Ford Transit Custom Van, Ford Tourneo Custom Minibüs, Ford Transit, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Mitsubishi Colt, Renault Clio Hatchback, Renault Duster, Renault Megane Sedan, Togg T10X, Toyota C-HR, Toyota Corolla, Volkswagen Transporter & Caravelle

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ 2025 ARAÇLARI

Hurda araç teşviki ile ÖTV indiriminden yararlanabilecek araçlar, belirli şartları taşıyor. 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması karşılığında, yeni araç alımında bu teşvikten yararlanılabilir.

Bu teşvik, sadece bir kez kullanılabilecek ve yeni araçların Türkiye'de üretilmesi ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekecek. Böylece, hem çevre kirliliği azaltılacak hem de yerli otomotiv sektörü desteklenecek.

İşte hurda teşviği ÖTV indirimi ile alınabilecek araçlar:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

VW Transporter

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter bulunuyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ YAŞ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar bu teşvikten faydalanabilir.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLARDA YERLİLİK ORANI KAÇ OLMALI?

Yerlilik oranı %40 ve üzerinde olan araçlar bu teşvik kapsamında değerlendirilir.

HURDA TEŞVİKİ BİR KEZ Mİ KULLANILABİLİR?

Bu teşvik araç sahipleri tarafından sadece bir kez kullanılabilecek.