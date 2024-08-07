Türkiye'de VPN kullanmanın herhangi bir cezası bulunmazken güvenlik açısından tavsiye edilmiyor

07 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:36

VPN ile Instagram mı, DNS ile Instagram mı? Geçen yıl 360 milyon kullanıcı etkilenmişti

VPN ile Instagram mı, DNS ile Instagram mı? Geçen yıl 360 milyon kullanıcı etkilenmişti

Instagram'a giriş için VPN kullananlara bir uyarı da KVKK'dan geldi

Instagram'a giriş için VPN kullananlara bir uyarı da KVKK'dan geldi

Birkaç gündür erişime kapalı olan Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyenler VPN uygulamaları indirerek erişim sağlarken bir yandan da yasal mı, cezası var mı araştırmaya başladı.

VPN KULLANMANIN PARA CEZASI VAR MI, YASAK MI?

Bir süredir devam eden Instagram erişim engeli sonrası kullanıcılar çareyi VPN uygulamalarında bulurken akıllarında soru işaretleri oldu.

VPN uygulaması kullanmanın herhangi bir para cezası bulunmuyor ve kullanımı yasak değil fakat VPN uygulamalarını kullanmanın tehlikeli olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VPN uygulamalarının güvenilir olmadığını söylerken "Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz.

Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz." ifadelerini kullandı.

TikTok uygulamasında paylaşım yapan bir kullanıcının "Instagram'a sakın VPN ile bağlanmayın. Bir tanıdığımın Instagram'ını çaldılar ve DM'indeki konuşmaları yaymamak için para istiyorlar" sözleri ise gündem oldu.

VPN KULLANIMI FATURAYA YANSIR MI, ÜCRETLİ Mİ?

Instagram uygulamasına giriş yapmak için kullanılan VPN uygulamaları herhangi bir ücret almazken faturaya yansıma gibi bir durum da söz konusu değil. Kullanımı yasak olmamakla beraber tehlikeli olduğuna dair uyarılar da yapılıyor.

VPN İLE İNSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR?

Erişim engeli olan sosyal medya platformuna giriş için IOS için App Store, Android için Google Play'den güvenilir olduğuna emin olduğunuz bir VPN uygulamasına indirmenizin ardından "bağlan" kısmına tıklayarak bağlantı kurabilirsiniz.

Uygulama kullanımı için herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor fakat erişime engellenmiş olan sitelere giriş yapılmaması da tavsiye ediliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM YASAĞI KALKTI MI SON DAKİKA, NE ZAMAN AÇILACAK?

Gelen erişim engeli hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

"Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız" sözlerini söyledi.