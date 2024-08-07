VPN ile Instagram mı, DNS ile Instagram mı? Geçen yıl 360 milyon kullanıcı etkilenmişti

07 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:55

Sanal hayatın, gerçek hayattan farkının olmadığı günümüz dünyasında internet kullanıcılarının, bulunduğu ülkede erişimi olmayan dijital platformlara girebilmek için birçok yöntem kullanılıyor. Beri taraftan bu yöntemlerin güvenli olup olmadığını da araştırıyor.

Peki çeşitli yöntemlerle yasakların delinerek sosyal medya platformlarının kullanılması ne kadar güvenli? Şimdi gelin merak edilen bir çok sorunun cevaplarına hep birlikte bir göz atalım…

VPN İLE İNSTAGRAM GÜVENLİ Mİ?

En sonda söyleyeceğimiz sözü en başta söyleyip sonra bunun nedenlerini sıralamaya çalışalım.

VPN kullanmak tehlikeli değildir. Ancak bilinçsizce seçilen VPN uygulaması tehlikelidir.

Adı üstünde “sanal özel ağ” anlamına gelen “VPN” kullanıcılarının verilerini şifreleyerek ve IP adreslerini maskeleyerek korunmasını sağlar.

Bu koruma, internet güvenlik duvarından geçmeyi içermektedir. Hatta söz konusu tarama, kullanıcının etkinliklerini, kimliğini ve konumlarını gizleyerek daha fazla gizlilik ve özerklik sağlar.

Bu da güvenli iletişim kurmanızı sağlar.

Yanlış VPN kullanımı ise sizi büyük zorluklara sokabilir.

Yapılan açıklamaya göre, VPN kullanımı nedeniyle dünya çapında 360 bin kişinin bilgileri veri sızıntısı esnasında ele geçirildi.

VPN İLE İNSTAGRAMA GİRMEK YASAK MI?

Çoğu kişi gerek bilgisayardan gerekse cep telefonundan söz konusu platformları VPN yardımıyla kullanılabiliyor. Ancak bu durum kullanıcının kişisel güvenliğini de bir o kadar riske atıyor.

Bunun nedeni seçilen VPN’nin bilinçsizce seçilmesinden kaynaklanıyor.

Bu hataya sosyal medya platformlarına erişmek isteyen kullanıcının uygulama mağazasından ya da internet sitesinden uygulamayı satın alarak veya ücretsiz bir şekilde cihazına kurmasıyla başlıyor.

Kullanıcı internet bağlantısıyla, hizmet veren VPN sunucusuna yönlendirme yaparak bağlantının gerçekleşmesini sağlıyor.

Böylece farklı bir ülkede de olsa VPN sunucusu üzerinden bağlandığı için erişimi kısıtlanan platforma erişme imkanı buluyor.

Buraya kadar herşey normal. Ancak bu süreçten sonra dikkat edilmesi ve tehlike arz şeylerin başında kullanıcının tüm veri trafiğinin ilgili VPN hizmeti sağlayıcısının sunucuları üzerinden gerçekleştiğini bilmesi gerekiyor.

Bu da kullanıcının güvenliğini riske atıyor.

ÜCRETSİZ VPN TEHLİKELİ Mİ?

Dünyada en çok VPN kullanılan ülkeler arasında Türkiye dördüncü sırada yer alıyor.

Yine Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'da da VPN kullanımı oldukça yüksek.

Bunun nedenleri arasında sadece erişimi kısıtlanan siteler değil, şirketlerin güvenilir ağlara sahip bir altyapıya ihtiyaç duymasından da kaynaklanıyor.

Dünya genelinde VPN hizmeti sunan onlarca şirket var.

Bu şirketlerden bazıları aylık ve yıllık olmak üzere belli ücretlerle hizmetler sunuyorken, bazı şirketler de ücretsiz sunuyor.

Burada okuyucularımızın ücretsiz VPN hizmetlerinde ciddi güvenlik riskleri olduğunu söylemek zorundayız.

Çünkü ücretsiz bir şekilde hizmet verenler bu firmaların çoğu, kullanıcıların verilerini rahatlıkla inceleyebiliyor.

ÜCRETSİZ VPN'LERE KORSAN YAZILIMLAR ENTEGRE EDİLEBİLİR Mİ?

Şunun bilinmesi lazım. VPN hizmetleri ve kullanımı çoğu ülkede yasaldır.

Ücretsiz VPN uygulamalarına, her türlü korsan yazılımlar ve yemler entegre edilebilir.

Böyle bir uygulamayı cihazınıza kurduğunuz andan itibaren verileriniz çalınarak, telefonunuza veya bilgisayarınıza yetkisiz erişim sağlamasını yapmış olursunuz.

Öteki taraftan dolandırıcılık ve veri hırsızlığını hedefleyen ücretsiz VPN'lere kötü amaçlı yazılımlar sayesinde kullanıcının cihazı kontrol edilip, kişisel bilgileri tamamen başkalarının eline geçmiş oluyor.

Bu yüzden VPN sağlayıcılarının orijinal ve güvenli olduğundan emin olmadan rast gele, herhangi bir yerden cihazına yükleme yapmaması gerekiyor.

DNS ADRESLERİNİ DEĞİŞTİRMEK TEHLİKELİ Mİ?

Evet, çoğu internet kullanıcısının erişimi kısıtlanan sosyal medya platformlarına erişmek için kullandığı başka bir yöntem ise DNS değişikliğidir.

VPN'e göre kullanımı daha kolay olan bu yöntem zararsız gibi gözükse de sonuçları itibarıyla VPN'den daha zararlı sonuçlar doğurabiliyor.

Çoğu kullanıcının cihazındaki DNS ayarları dinamiktir. Bu kullanım, internet servis sağlayıcının DNS sunucuları üzerinden internete erişimini güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Ancak erişimi kısıtlanan platformlara erişmek için DNS ayarlarını manuel şekilde değiştirildiğinde farklı servis sağlayıcılarının DNS sunucularının İP adresleri girilerek, erişimi kısıtlanan sitelere giriş yapılabiliyor.

Bu yöntemde de güvenlik riskleri bulunuyor. Güvenilir olmayan DNS sağlayıcılarının kullanılması halinde, ilgili DNS sağlayıcısı kullanıcılarını izleyebiliyor, bilgilerini ele geçirmek ve zararlı yazılım bulaştırmak için farklı sitelere yönlendirmeyi rahatlıkla yapabiliyor.

Hatta dilerse kullanıcının erişmeye çalıştığı siteyi ve içerikleri anında engelleyebiliyor.

Mesela DNS ayarlarını manuel değiştirerek kısıtlanan sosyal medya platformuna giriş yapmaya çalışan biri sitenin ismini yazdığında, dolandırıcılık amacıyla oluşturulmuş benzer bir platforma yönlendirilerek kullanıcının adını, şifresini, kredi kartı bilgilerini ele geçirilebiliyor.

Kullanıcıların bu yüzden VPN kullanırken ve DNS ayarlarını değiştirirken güvenliklerini riske atmamaları için, güvenilir VPN ve DNS sağlayıcılarını tercih etmeleri büyük önem taşıyor.