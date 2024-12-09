Türkiye’deki Suriyeliler Geri Dönüyor: Kaç Suriyeli Yaşıyor?

09 Aralık 2024 09:16 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:21

Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesi sonrası, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığı bildiriliyor. Bu gelişme, Türkiye’deki Suriyeli göçmen nüfusunu yeniden gündeme taşıdı.

Suriye​’deki Esad​ rejimi karşıtı muhalifler​, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam​’a girdi. Ülkede 13 yılı geçen iç savaş sonrası Esad rejiminin düşmesiyle Suriyeliler​ akın akın Şam’a gitmeye başladı. Bu gelişmenin ardından “Suriyeliler dönüyor mu?” sorusu akıllarda yer etti.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Türkiye’deki Suriyeli nüfusu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369’a ulaşmıştı. Ancak son veriler, 3 Ekim 2024 itibarıyla bu sayının 3 milyon 89 bin 904’e gerilediğini gösteriyor.

SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR MU?

Esad rejimi karşıtı muhaliflerin Şam’a 12 günlük ilerleyişin ardından girmesi, 13 yıldır süren savaşın dengelerini değiştirdi. Rejimin kontrol kaybetmesiyle birlikte, Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye başladı. Muhalifler ise yurtdışındaki Suriyelilere geri dönüş çağrısı yapıyor.