Türkiye'nin olimpiyatlarda kadınlar 4x200 metre takımında milli yüzücü Ela Naz Özdemir yer alıyor

01 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:38

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Fransa2nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler devam ediyor.

Bugünün maç programına göre milli yüzücülerimiz "Kadınlar 4x200m Serbest Stil Bayrak" kategorisinde yarışacak.

Takımda yer alan milli yüzücü Ela Naz Özdemir'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ELA NAZ ÖZDEMİR KİMDİR?

Ela Naz Özdemir, 23 Nisan 2006 yılında İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokulu İstanbul Kartal'da bulunan Özel Ahmet Şimşek Koleji'nde tamamladıktan sonra Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Daha küçük yaşlarda yüzücülük eğitimi alan Ela Naz Özdemir, ilkokul dördüncü sınıftayken katıldığı Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi'nde on yaş kızlar 50 m serbest, 50 m sırtüstü, 200 m serbest ve 200 m bireysel karışık kategorilerinin hepsinde Türkiye şampiyonu oldu.

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kızlar 4x200 m serbest bayrak yarışında ise takımı ile birlikte üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

ELA NAZ ÖZDEMİR HANGİ TAKIMLI?

Milli sporcumuz Galatasaray bünyesinde sportif faaliyetlerine devam ediyor.

ELA NAZ ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

2006 yılında doğan Ela Naz Özdemir, 2024 yılı itibariyle 18 yaşındadır.