Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi 'Hayat' bazı illerde yeniden vizyona girdi

06 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:25

2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin adayı olan Hayat filmi İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak 24 ilde yeniden vizyona giriyor.

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Filmin Yönetmenliğini üstlenen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filmin 6 Eylül Cuma günü vizyona gireceği şehirleri de paylaştı

HAYAT FİLMİ HANGİ İLLERDE VİZYONA GİRİYOR?

İnsan ve toplum psikolojisini yansıtan Hayat filmi 6 Eylül Cuma günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Afyon, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 24 ilde vizyona giriyor.

HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeki Demirkubuz’un son yapımı olan Hayat filmi, hayatın zorluklarıyla mücadele eden bir kadının iç dünyasını, ailesi ve çevresiyle ilişkilerini konu edinir.

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak’ın paylaştığı Hayat filminin oyuncuları arasında Melis Birkan, Cem Davran, Umut Kurt, Doğu Demirkol ve Caner Cindoruk gibi isimler yer alıyor.

HAYAT FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Hayat filmi şu anda hiçbir dijital platformda bulunmamakta. Ancak bazı illerde film gösterimleri yapılmaya devam etmektedir.

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