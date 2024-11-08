Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Çekya ile fark adım adım kapanıyor

08 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:36

Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in maçlarının ardından, Türkiye'nin UEFA ülke puanı gündeme geldi. Türkiye UEFA ülke puanında 10. sıradaki yerini korudu ve Çekya ile olan farkı biraz daha kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dördüncü hafta karşılaşmaları sona erdi.

Karşılaşmalarda Beşiktaş ve Galatasaray galibiyet ile ayrılırken, Fenerbahçe ise rakibine mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde ise temsilcimiz Başakşehir, zorlu rakibi karşısında berabere kaldı.

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından vatandaşlar Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasının kaç olduğunu merak etmeye başladı.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI DURUMU

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına bu hafta Galatasaray 0.4, Beşiktaş 0.4 ve Başakşehir ise 0.2 puan ekledi.

Fenerbahçe ise AZ deplasmanında yenilerek bu hafta puana katkı sunamadı.

Toplamda bu hafta Türkiye'nin UEFA ülke puanı 1 puan arttı.

UEFA ülke puanındaki rakibimiz Çekya'nın ise temsilcilerinden sadece 1 tanesi galibiyet alırken, diğerleri mağlubiyet ile haftayı kapattı.

Bu sayede ülke puanı yarışında Türkiye'nin Çekya ile olan fark ciddi oranda kapanmaya başladı.

UEFA ülke puanı sıralaması ise şöyle:

İngiltere - 91.732 İtalya - 80.231 İspanya - 74.989 Almanya - 72.285 Fransa - 59.665 Hollanda - 56.400 Portekiz - 52.816 Belçika - 47.200 Çekya - 39.850 TÜRKİYE - 39.300 Norveç - 32.250

UEFA ÜLKE PUANINDA GALİBİYET, BERABERLİK KAÇ PUAN?

Avrupa kupalarında takımların aldığı her galibiyet UEFA ülke puanına 0.4, beraberlik ise 0.2 puan ekliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin UEFA ülke puanına bu sezon en çok katkı yapan takım 1.4 puan ile Galatasaray oldu.

Hemen arkasından 1.3 puan katkı ile Başakşehir ve Fenerbahçe geliyor.

Beşiktaş ise 1.1 puan katkı ile bu sezon dördüncü sırada yer alıyor.