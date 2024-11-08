Galatasaray'a sakatlık şoku: Mauro Icardi'nin son durumunu doktoru açıkladı

08 Kasım 2024 01:58 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 02:07

Tottenham maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin son durumunu doktoru açıkladı. Ciddi ağrılar çeken Icardi'nin durumu hala netleşmedi.

Galatasaray​'ın golcüsü Mauro Icardi​, İngiliz ekibi Tottenham​ ile karşılaşmada sakatlanarak sedyeyle oyundan ayrıldı. Arjantinli golcünün son durumunu GalatasarayFutbol A Takımı Doktoru Yener İnce açıkladı.

"AĞRISI ÇOK"

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı evinde 3-2 mağlup etti. Müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

İnce, "Çok yüksek tempoya çıkıyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.