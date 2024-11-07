Galatasaray - Tottenham maçı canlı anlatım

07 Kasım 2024 20:22 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 21:21

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Premier Lig ekibi Tottenham karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

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Temsilcimiz Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 4. hafta maçında İngiliz kulübü Tottenham​'ı konuk etti.

CANLI ANLATIM

1'▶️Maç başladı

2'🚫Brennan Johnson savunma arkasına attığı pasta, Lankshear karşlı karşıya kaldı ancak Davinson araya girdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

6'⚽Savunmanın uzaklaştırdığı topa Yunus Akgün​'ün ceza sahası dışından yolladığı şut ağlarla buluştu. Maçta skor 1-0 oldu.

MAÇA DENGE GELDİ

19'⚽Savunma arkasına atılan uzun topta Lankshear'ın düzgün bitirmesiyle top ağlara gitti. Maça denge geldi. Skor 1-1 oldu.

25'🚫Osimhen'in şutunda kaleci Forster gole izin vermedi. Seken topa ise gelişine vuran Mertens​ topu auta gönderdi.

OSİMHEN SAHNEYE ÇIKTI

32'⚽Icardi'nin kaptığı topta Mertens bekletmeden Osimhen ile oynadı. Tek vuruş yapan Nijeryalı golcü Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

MUSLERA TEKRAR KALEDE

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.

Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.

MERTENS 'DALYA' DEDİ!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.

Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN TEZAHÜRATI

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.

Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mertens, Icardi, Osimhen.

Tottenham: Forster, Porro, Dragusin, Gray, Ben Davies, Bissouma, Maddison, Bergvall, Brennan Johnson, Son, Lanshear.

HAKEM KADROSU

Galatasaray ile Tottenham arasındaki müsabakada Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser düdük çalacak. Lawrence Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Simon Bourdeaud'hui görev alacak.