Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu ile görüşmesini açıkladı!

07 Kasım 2024 20:07 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 20:17

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, FB Tv'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'yla yaşadıkları polemik üzerine cevap verdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

FB TV'de açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın konuşmalarından öne çıkan sözleri;

"İbrahim Hatipoğlu canlı yayında isterseniz yabancı hakem gelsin, incelesin dedi. Teklifi yapan onlar. Kabul eden de biziz. Sayın Hatipoğlu sonra beni aradı, güzel bir sohbet yaptık.

"BİZDEN CLATTENBURG ÖNERİSİ ONLARDAN DA MERG ÖNERİSİ GELDİ"

Gayet nezih güzel konuşuyoruz o sırada. Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından bizi itham eden bir paylaşım geldi. O sırada Sayın Hatipoğlu'na sordum. 'Bizi niye hedef alan bir açıklama yapıyorsunuz?' dedim. 'Benim haberim yok ondan.' dedi. Aradan 1-2 hafta geçti; hakem bulamadık dediler. Ben bulayım dedim. O zaman siz bulursanız olmaz dediler. Bizden Clattenburg önerisi onlardan da Merg önerisi geldi.

"HER ŞEYDE ANLAŞTIK"

Sonra Milli Takım arasında bunu yapalım dediler. Tarihi sordu, tarihte anlaştık. Her şeyde anlaştık. Ben de kamuoyunu aydınlatmak adına Milli Takım arasında bunu yapacağımızı açıkladım.

Bu sırada bizimkiler gelmez onlar dediler. Anlaştık dedim. Sonra bir açıklama; "sinsilik, plan". Bunun neresi plan? Sizi masaya getiremiyoruz ki. 'Teraziden kaçan hırsızdır.' diye bir cümlesi var eski Galatasaray yöneticisinin. Galatasaray kulübünü aşağılamadım. Her şeyde anlaştık. Mesajı duruyor. Her şey artık belgeli somut. Sonra vay efendim niye böyle bir açıklama yaptınız deniyor bize sormadan. Gizli bir şey mi var ki?

"BİR KEZ DAHA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İbrahim Bey beni aramadan önce, gazeteden okudum zaten Fenerbahçe'yle anlaşacaklarını söylemiş. Bir kez daha Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Biz yurtdışından hakemleri getireceğiz. Biz yine onları davet ediyoruz. Eğer katılmıyorsanız, istediğiniz pozisyonları gönderin bize. Hodri meydan diyoruz. İstediğiniz olmadı diye sonra bizi karalamayın. Biz her takım için adalet istiyoruz. Eğer ortada bir sorun varsa da biz yabancı hakemlere bunları gösterelim dedik."