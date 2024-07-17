Türksat 6A’nın dördüncü ateşlemesi tamamlandı: Kasımda hizmete girmesi bekleniyor

17 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:32

Nihai yörüngesine ulaşma yolundaki beş adımdan dördü tamamlanan Türksat 6A’nın beşinci ateşlemesinin ardından yörüngesine yerleştirilmesi ve 2024 Kasım ayında hizmete başlaması bekleniyor.

TÜRKSAT 6A’NIN DÖRDÜNCÜ ATEŞLEMESİ TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 21.50 civarlarında dördüncü ateşlemesi başarıyla tamamlanan Türksat 6A ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemeler devam ediyor. 21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk.”

TÜRKSAT 6A NE ZAMAN HİZMETE BAŞLAYACAK?

Türksat 6A’nın beşinci ateşlemesinin de tamamlanmasının ardından, 23 Temmuz itibariyle 50 derece Doğu geçici yörüngesine yerleşmesi ve Ekim ayında 42 derece Doğu yörüngesine geçmesi planlanıyor. Bu süreçlerin başarıyla tamamlanmasıyla Türksat 6A’nın kasım ayında hizmete başlaması bekleniyor.

TÜRKSAT 6A YÖRÜNGESİNE ULAŞMA AŞAMALARI

1. 9 Temmuz - Yörüngesine fırlatıldı

2. 10 Temmuz- İkinci Ateşleme

3. 14 Temmuz- Üçüncü Ateşleme

4. 16 Temmuz- Dördüncü Ateşleme

5. Beşinci Ateşleme

6. 23 Temmuz itibariyle 50 derece Doğu geçici yörüngesine yerleşmesi

7. Ekim ayında 42 derece Doğu yörüngesine geçmesi

8. Kasım ayında hizmete başlaması

TÜRKSAT 6A NE KADAR YERLİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından fon sağlanan Türksat 6A yerli mühendisler tarafından üretilmiş olup, yüzde 80 yerlilik oranına sahiptir.

TÜRKSAT 6A KİM ÜRETİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde tasarlanan Türksat 6A; TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK ve C Tech Bilişim Teknolojiler tarafından üretiliyor.

TÜRKSAT 6A NE İŞE YARAR?

Türksat 6A projesiyle Türkiye’nin uzay sektöründe dışa bağımlılığı azalırken kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderen 11 ülke arasına girmiş olacak.

Türksat 6A uydusu sayesinde Türkiye uydularının kapsama alanı 3.5 milyardan 5 milyara yükselecek.

TÜRKSAT 6A’NIN YOLCULUĞU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türk mühendisler ve araştırmacılar tarafından yörünge hesapları yapılan Türksat 6A’nın yörüngesine ulaşması ve gerekli testlerin yapılmasının 11 gün süreceği düşünülüyor.

TÜRKSAT 6A HEDEFİ NEDİR?

2014 yılında çalışmalarına başlanılan Türksat 6A projesinin ana hedefi mevcut olarak bulunan uyduların yedeklenmesini sağlayıp kapasiteyi artırmak.