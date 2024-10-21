TUS 2. dönem tercihleri alınmaya başlandı, kontenjanlar belli oldu 

21 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Ardından kontenjanlar ve TUS tercih nasıl yapılır sorusu gündeme geldi.

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri bugün başladı. Binlerce aday TUS tercih nasıl yapılır sorusu araştırılıyor.

TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 21 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapabilir.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesinden yaptığı duyuru ile TUS kontenjanlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan tabloya göre, 2024 TUS 2. DÖNEM Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

TUS NEDİR?

Türkiye'de TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmesi adına girdiği bir sınavdır.

TUS, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Eczacılık Fakülteleri mezunlarının uzmanlık eğitimi alması için devlet veya üniversite hastanelerindeki uzmanlık programlarına yerleştirilmesini sağlayan bir sınav türüdür.

TUS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

TUS puanı, alındığı yıldan itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süreçte adaylar, puanlarıyla uzmanlık programlarına başvurabilme imkanı vardır.