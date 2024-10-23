TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu

23 Ekim 2024 17:16 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:25

Bugün yaşanan olayların ardından vatandaşlar tarafından TUSAŞ Genel Müdürü kim olduğu gündeme geldi. TUSAŞ Genel Müdürü, 11 Haziran 2024 tarihinde alınan karar doğrultusunda Dr. Mehmet Demiroğlu oldu.

TUSAŞ tarafından KAAN, ANKA, AKSUNGUR, HÜRJET ve T129 ATAK helikopteri geliştiriliyor

TUSAŞ tarafından KAAN, ANKA, AKSUNGUR, HÜRJET ve T129 ATAK helikopteri geliştiriliyor

Türkiye'nin savunma sanayisinin en önemli kurumlarından olan Türkiye Havacılık ve Uzay​ Sanayii'nin (TUSAŞ) Genel Müdürü'nün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TUSAŞ​ GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

TUSAŞ yönetim kurulu tarafından alınan karar neticesinde 11 Haziran 2024 tarihinde TUSAŞ Genel Müdürü olarak Dr. Mehmet Demiroğlu göreve getirildi.

DR. MEHMET DEMİROĞLU KİMDİR?

Dr. Mehmet Demiroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ve doktora eğitimini Renssealer Polytechnic Institute'ta tamamlayan Demiroğlu, kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi'nde başladı.

Havacılık ve Uzay Mühendisi olarak çalışmaya başlayan başarılı isim daha sonrasında Advanced Innovative Technologies'de Proje Mühendisi olarak görev aldı.

2001-2004 yılları arasında ise Pro/Solutions International'da Proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Demiroğlu daha sonrasında GE Global Resarch Center'da Tasarım Mühendisi olarak çalıştı.

GE Energy Storage ve GE Energy'de çeşitli mühendislik pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2012 yılında GRTC şirketini kurdu ve Genel Müdürlük yaptı.

BMC Power'da Ar-Ge direktörü ve Genel Müdür​ Yardımcısı olarak görev alan Demiroğlu, TEI'de Turboşafat Program direktörlüğü ve Ar-Ge Direktörlüğü gibi pozisyonlarda da çalıştı.

2021-2022 yılları arasında ise TUSAŞ Akademi Başkanı olan başarılı isim 11 Haziran 2024 tarihinde yönetim kurulu tarafından alınan karar neticesinde TUSAŞ Genel Müdürü oldu.