TUSAŞ tarafından KAAN, ANKA, AKSUNGUR, HÜRJET ve T129 ATAK helikopteri geliştiriliyor

23 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:58

Bugün yaşanan son olayların ardından TUSAŞ gündeme geldi. TUSAŞ nedir, fabrikası nerede, ne üretir gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oldukça geniş bir üretim yelpazesine sahip olan TUSAŞ, Türk Hava Savunma Sistemleri için oldukça önemli unsurları bünyesinde barındırıyor.

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Türkiye​'nin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren en önemli kuruluşlarından olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) 28 Haziran 1973 yılında kuruldu.

Ülkemizin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla kurulan TUSAŞ​'ın nerede olduğu ve ürettiği ürünler merak ediliyor.

TUSAŞ NE ÜRETİYOR?

TUSAŞ bünyesinde ülkemizin beşinci nesil savaş uçağı Kaan, Hürjet ve Hürkuş projeleri geliştiriliyor ve üretiliyor.

Türkiye'nin askeri gücünü desteklemek, yerli ve milli teknoloji üretimini arttırmak için stratejik bir öneme sahip olan TUSAŞ'ın bünyesinde Anka, Anka-3 ve Aksungur insansız hava araçları da üretiliyor ve geliştiriliyor.

Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TUSAŞ aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda helikopterleri de modernize ediyor.

TUSAŞ'ın geliştirdiği ve ürettiği helikopterler ise şöyle:

Ağır Sınıf Taaruz Helikopteri - T129 ATAK ve T625 GÖKBEY Projeleri

Ortak Geliştirme ve Üretim Programı kapsamında T129 ATAK - T70

ANKARA​ TUSAŞ NEREDE??

TUSAŞ'ın genel merkezi Ankara'nın Kahramankazan​ ilçesinde bulunuyor.