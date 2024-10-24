TUSAŞ saldırısını yapan teröristlerin isimleri açıklandı! Mine Sevjin Alçiçek kimdir?

24 Ekim 2024 15:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:38

23 Ekim günü TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi. Türkiye'nin yüreklerini yakan olay sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2 teröristin kimliklerini açıkladı. Teröristlerin Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırının ardından şehit sayısı 5 olarak açıklandı. Hain saldırının ardından TUSAŞ binasına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği de Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Vatandaşlar ise Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek kimdir, hangi örgütte araştırmaya başladı.

TERÖRİST MİNE SEVJİN ALÇİÇEK KİMDİR?

Ali Yerlikaya, terör saldırısını düzenleyen kadın teröristi bugün sosyal medya hesabından duyurdu. Mine Sevjin Alçiçek'in HDP Hakkari ilçe merkez başkanı olduğu da öğrenildi.

TUSAŞ TERÖR SALDIRISINI KİM YAPTI?

Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör saldırısını yapan 2 teröristin kimliğini duyurdu. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK​ terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!"

Buna göre saldırıyı düzenleyenlerden birinin adı Ali Örek olurken kadın teröristin adı Mine Sevjin Alçiçek olarak açıklandı.

TUSAŞ ŞEHİTLERİ KİM, İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

23 Ekim günü ülkemizde yaşanan acı olay sonrası şehit sayısı 5'e yükseldi. TUSAŞ Ankara tesisine yapılan terör saldırısındaki şehitlerimizin isimleri şöyle açıklandı:

Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan.