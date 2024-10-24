TÜYAP Kitap Fuarı'nın ne zaman başlayacağı açıklandı!

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:25

Her yıl İstanbul'da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Kitap severler tarafından ne zaman başlayacağı ve ziyaret saatleri merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre TÜYAP Kitap Fuarı 2 Kasım 2024 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Yazar söyleşileri, kültür etkinlikleri ve imza günlerine kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul​ TÜYAP Kitap Fuarı'na her yıl binlerce vatandaş katılıyor. Etkinlik boyunca vatandaşların sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatabildiği TÜYAP Kitap Fuarı'nın 2024​ yılında ne zaman başlayacağı ve ziyaret saatleri ise gündem oldu. TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024? TÜYAP Kitap Fuarı, 2024 yılında 2 Kasım tarihinde başlayacak. 10 Kasım​'a kadar sürecek olan fuara birçok yazar, yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması bekleniyor. TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ NEDİR? TÜYAP Kitap Fuarı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ziyaretler 2-10 kasım tarihleri arasında hafta içi saat 10.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek. Hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlar fuarı ziyaret edebilecekler. Sıkça Sorulan Sorular TÜYAP Kitap Fuarı girişler ücretsiz mi? TYAP Kitap Fuarı'na öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelli vatandaşlar ücretsiz olarak girebiliyor. 2023 senesinde yetişkinler için ücretler 20 TL olarak belirlenmişti. Henüz 2024 yılındaki ücretler ise açıklanmadı.