14. Kocaeli Kitap Fuarı, bir fuardan daha fazlası

07 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:12

Türkiye’nin ziyaretçi ve etkinlik sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı 14. kez kapılarını açtı.

Her türlü siyasi fikrin özgürce ifade edildiği fuara kitapseverler ilk günden büyük ilgi gösterdi. Bir yıl boyunca “beklenen” etkinlik olan Kitap​ Fuarı, bu yıl 5-13 Ekim tarihleri arasında Kocaeli​ Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadırlarda gerçekleşiyor. 530 yayın evi, sahaf ve STK’nın katıldığı fuarda bu yıl; 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek. Kitap Fuarı’nın bu yılki teması ise; dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acı ve zulme dikkat çekmek amacıyla, “Savaşın ve Acının Edebiyatı” olarak belirlendi. Prof. Dr. Sadettin Ökten’in onur konuğu olduğu Kitap Fuarı’nın bu yılki hedefi ise 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi.

AĞAÇLARI KİTAP AÇAN ŞEHİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde Cumhuriyet Bulvarındaki asırlık çınarlar yine kitap açtı. Sabah erken saatte 5 bin adet kitap dalından toplandı.

YOĞUN İLGİ BAŞKANI DUYGULANDIRDI

14. Kocaeli Kitap Fuarı için 4 Ekim Cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nin Akçakoca Salonu’nda resmi açılış töreni düzenlendi. Özel açılış programına kent protokolünün yanı sıra Kocaeli halkı yoğun ilgi gösterdi. Bu tablodan büyük mutluluk duyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise duygularını, “Bu etkinlikte de salonumuzu hınca hınç dolu görmek bana verilebilecek en büyük hediyeydi. Ayrıca teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi. Kitap Fuarının bu yılki onur konuğu gönül dünyamızı aydınlatan Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu.

5 EKİM’DE 14. KEZ KAPILARINI AÇTI

Bir yıl boyunca Kocaelililerin yanı sıra çevre illerden vatandaşların da büyük bir heyecanla bekledikleri Kitap Fuarı, 5 Ekim Cumartesi günü 14. kez kapılarını dostlarına açtı. Kağıttan Dünyaların Keşfi’ne çıkan çok sayıda vatandaş ise ilk günden itibaren Kitap Fuarı’na adeta koşarak geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nin ana salonu ve çadırlar ilgi nedeniyle dolup taştı. Ayrıca ilk günden itibaren bir kitap fuarı klasiği olan söyleşi ve imza etkinlikleri de başladı. Edebiyat​, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları okurlarıyla buluşmaya başladı.

2009 YILINDA BAŞLAYAN SERÜVEN

Kültür ve fikir dünyasına yeni bir soluk kazandırma hedefiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009’dan bugüne Kitap Fuarı, aradan geçen zamanda toplamda 7,4 milyona yakın ziyaretçiyi sevdiği yazarlarla buluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu anlamda Türkiye’de yerel yönetimler arasında bir ilke imza attı. Toplumun her kesiminden büyük ilgi gören kitap fuarı, entelektüel kapasitesi, ziyaretçi sayısı, reklam değeri ve etki gücü bakımından her yıl gelişerek geleneksel bir form kazandı.

SAVAŞIN VE ACININ EDEBİYATI

Bilindiği gibi Kitap Fuarları her yıl belirlenen bir tema ile yola çıkıyor. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yılki teması ise “Savaşın ve Acının Edebiyatı” olarak belirlendi. Bu tema çerçevesinde, savaşların, sürgünlerin ve insanlık tarihinin en acı dolu sayfalarının ardından yazılmış edebi eserleri, yazarlar ve akademisyenlerle birlikte masaya yatırılacak.