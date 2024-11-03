TÜYAP Kitap Fuarı'nın hafta içi ve hafta sonu kapanış saatleri değişiklik gösteriyor

03 Kasım 2024 18:38 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:38

Kitapseverler tarafından heyecanla beklenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın 41.'si başladı. Fuarın başlamasının ardından vatandaşlar TÜYAP kaçta kapanıyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hafta sonu fuar saat 20.00'de kapanıyor.

Her yıl İstanbul'da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı, 2 Kasım 2024 tarihinde kapılarını vatandaşlara açtı.

Yazar söyleşileri, kültür etkinlikleri ve imza günlerine kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapan TÜYAP Kitap Fuarı'nın kaçta kapandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TÜYAP KAÇTA KAPANIYOR 2024?

Her yıl binlerce vatandaşın katıldığı TÜYAP Kitap Fuarı'nın hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri değişiklik gösteriyor.

Vatandaşlar hafta içi fuarı 10.00-19.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyor.

Fuarın son günü 10 Kasım 2024 Pazar ise 19.00'da kapılar kapatılacak.

TÜYAP KİTAP FUARI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ Mİ?

TÜYAP Kitap Fuarı'nı öğrenciler, öğretmenler, çocuklar, emekliler ve engelliler ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.

Fuar boyunca İlber Ortaylı, Celal Şengör gibi birçok ünlü yazarın söyleşilerine ve imza törenlerine de ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyorlar.

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TÜYAP Kitap Fuarı 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.00'da kapılarını ziyaretçilere kapatacak.

Vatandaşlar 8 gün boyunca fuarı ziyaret edebilecek ve kitaplarını sevdikleri yazarlara imzalatabilecekler.