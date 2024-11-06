Twitter çöktü mü? 6 Kasım Çarşamba günü platforma erişim sorunları yaşanıyor

06 Kasım 2024 15:43 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:58

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan X'te (eski adıyla Twitter) erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar tarafından Twitter çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Platformda yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bazı kullanıcılar bağlantı sorunları yaşıyor.

Artık hiçbir anlamı kalmadı! X'in kişi engelleme özelliği eskisi gibi olmayacak

Artık hiçbir anlamı kalmadı! X'in kişi engelleme özelliği eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter'da bugün erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcılar platforma giriş yapmaya çalıştıklarında uzun süre beklediklerini ve akışın yenilenmesinin yavaş olduğunu belirttiler.

Yaşanan sorunların ardından kullanıcılar Twitter çöktü mü, neden yavaş sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 6 KASIM?

Twitter'da saat 13.30'dan itibaren erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcıların belirli bir kısmını etkileyen problem platformun oldukça yavaş çalışmasına neden oluyor.

Platformlardaki sorunları raporlayan Downdetector'a göre sorun hem uygulama hem de internet sitesinde de yaşanıyor.

Platformun, Twitter ile ilgili paylaştığı hata raporu ise şöyle:

TWİTTER NEDEN YAVAŞ?

Kullanıcılar tarafından ifade edilen bilgilere göre platforma akış yenileme ve giriş yapma işlemleri oldukça uzun sürüyor.

Konuyla ilgili Twitter yetkilileri henüz bir açıklama yapmadı. Problemin teknik bir nedenden dolayı kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.