Tyler Dorsey, Fenerbahçe Beko basketbol takımından ayrıldı

30 Haziran 2024 19:36 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:06

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmanın sona erdiği belirtildi.

TYLER DORSEY HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Dorsey, Fenerbahçe Beko'da başarılı bir performans sergileyerek birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli oyuncunun, 2021-2022 sezonunda da forma giydiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

TYLER DORSEY FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

Tyler Dorsey, Fenerbahçe Beko'ya Mart 2023'te katıldı ve kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri oldu.

Bu süre zarfında Fenerbahçe ile birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı.

Sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran Dorsey'nin yeni adresi merakla bekleniyor.

Ayrılma sebebi ise bilinmiyor.