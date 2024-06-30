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Fenerbahçe Beko, Erten Gazi'yi kadrosuna kattı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 18:29 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:31
Fenerbahçe Beko, Erten Gazi&#039;yi kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Erten Gazi ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko Koçu Sarunas Jasikevicius önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Turkish Airlines EuroLeague ekibi Fenerbahçe Beko, yerli transferde ilk adımı attı.

NCAA kariyeri sonrası 2020 yılında rotayı Anadolu Efes’e çeviren Erten, geride bıraktığımız sezonda Efes formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 8.3 sayı ve 1.6 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Kaynak: tgrthaber.com
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