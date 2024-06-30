Avusturya GP'de sürpriz son! Zafer George Russell'ın
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 17:59 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:02
Formula 1'de bu hafta sürpriz sonuçlar yaşandı. Avusturya GP'de dün pole pozisyonunu alan Max Verstappen, yarışın genelini lider götürürken aldığı 10 saniyelik ceza sonrası liderliği George Russell'a kaptırdı. Hollandalı pilot bu sefer damalı bayrağı ilk sırada göremedi.
Formula 1 Avusturya Grand Prix'sini Mercedes-AMG sürücüsü George Russell kazandı.
İngiliz pilot, Hollandalı rakibi Max Verstappen'in aldığı 10 saniyelik ceza sonrası birinciliğe yükseldi.
Kanada'da pole pozisyonunu elde eden Russell, bu yarışta birinciliği kazanarak podyumun zirvesine çıktı.
Russell, kariyerinde ikinci kez birincilik sevinci yaşadı. İkinciliği Piastri, üçüncülüğü ise Sainz elde etti.
Kaynak: tgrthaber.com