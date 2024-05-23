Formula 1'e Türk şarkıcı damga vurdu! Oyun açılışına son parçası eklendi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 20:42 - Güncelleme : 23 May 2024 20:42
Önümüzdeki hafta Formula 1'in oyunu olarak çıkış yapması beklenen F1 24'ün erken erişiminde, Türk şarkıcı INJI'nin gündem olan şarkısı 'Bellydancing' parçası eklendi.
Electronic Arts tarafından geliştirilen Formula 1 oyun serisinin yeni oyunu F1 24’ün çıkış tarihi yaklaştı. Oyun, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC gibi tüm platformlarda oynanabilir olacak ve 28 Mayıs'ta oyuncularla buluşacak. Oyuna ise Türk şarkıcının yabancı eseri damga vurdu.
'BELLYDANCING' İLE GİRİŞ EKRANI
Sosyal medyada popüler olan INJI isimli Türk şarkıcı ile iş birliğine giden oyun firması oyunun giriş ekranında sanatçının bir şarkısı ile oyun severleri karşılıyor.
Çalan şarkı “Bellydancing” isimli, 2023'ün kasım ayında piyasaya sürülen ve o zamanlarda Instagram ve TikTok gibi yerlerde viral olan bir şarkı. 23 yaşındaki sanatçının bu şarkısı, "Abi biraz göbek atalım ya" sözleriyle İngilizceyi harmanlayarak oluşturulmuştu ve gündem olmuştu.
Kaynak: TGRT Haber