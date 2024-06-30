98. Gazi koşusunu Dragon Flame kazandı!

30 Haziran 2024 18:05 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:12

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

DRAGON FLAME'DEN 13 MİLYON 500 BİN LİRALIK GALİBİYET

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.

EN İYİ DERECEYE SAHİP SAFKAN: 'BOLD PİLOT'

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.