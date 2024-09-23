UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında bu hafta deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Ajax-Beşiktaş maçının ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.
Yeni sistemde düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilk maçına bu hafta çıkacak.
Karşılaşmaların başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Ajax-Beşiktaş maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Ajax ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma 26 Eylül Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.
Hollanda'da bulunan Amsterdam Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri ise henüz açıklanmadı.
AJAX-BJK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Ajax-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Beşiktaş Avrupa Ligi maçları 26 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2025 tarihinde bitecek.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ise şöyle:
- 26 Eylül 2024 Ajax - Beşiktaş
- 3 Ekim 2024 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
- 24 Ekim 2024 Lyon - Beşiktaş
- 6 Kasım 2024 Beşiktaş - Malmö
- 28 Kasım 2024 Beşiktaş - M. Tel-Aviv
- 12 Aralık 2024 Bodo/Glimt - Beşiktaş
- 22 Ocak 2025 Beşiktaş - Athletic Club
- 30 Ocak 2025 Twente - Beşiktaş