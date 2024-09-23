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UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Eylül 2024 17:00 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:13
UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü TRT 1&#039;de yayınlanacak

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında bu hafta deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Ajax-Beşiktaş maçının ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Yeni sistemde düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi​'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş​ ilk maçına bu hafta çıkacak.

Karşılaşmaların başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Ajax-Beşiktaş maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak - 1. Resim

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Ajax​ ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma 26 Eylül Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.

Hollanda'da bulunan Amsterdam Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri ise henüz açıklanmadı.

AJAX-BJK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Ajax-Beşiktaş karşılaşması TRT 1​ ekranlarından yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak - 2. Resim

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş Avrupa Ligi maçları 26 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2025 tarihinde bitecek.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ise şöyle:

  • 26 Eylül 2024 Ajax - Beşiktaş
  • 3 Ekim 2024 Beşiktaş  - Eintracht Frankfurt
  • 24 Ekim 2024 Lyon - Beşiktaş
  • 6 Kasım 2024 Beşiktaş - Malmö
  • 28 Kasım 2024 Beşiktaş - M. Tel-Aviv
  • 12 Aralık 2024 Bodo/Glimt - Beşiktaş
  • 22 Ocak 2025 Beşiktaş - Athletic Club
  • 30 Ocak 2025 Twente - Beşiktaş

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Kaynak: TGRT HABER
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