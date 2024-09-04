UEFA Avrupa Ligi isim listesinin ne zaman verileceği belli oldu! Bu gece sona eriyor

04 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:11

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ülkemizi temsil edecek.

30 Ağustos tarihinde yapılan kura çekimlerinin ardından temsilcilerimizin karşılaşacağı rakipleri de belli oldu.

Taraftarlar tarafından UEFA isim listesinin ne zaman verileceği ise merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre takımların UEFA Avrupa Ligi isim listesini 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar vermesi gerekiyor.

Türkiye'de yaz transfer sezonu ise 13 Eylül'de sona erecek.

Yani UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferlerde alınan oyuncular Avrupa maçlarında süre alamayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçları 25 Eylül günü saat 19.45'te oynanacak olan AZ Alkmaar ve Elfsborg karşılaşması ile başlayacak.

Temsilcilerimizin ise ilk maçları şu tarihlerde: