UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak

31 Ocak 2025 10:53 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:01

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimlerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Kura çekimlerinin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli olacak. Dün oynanan maçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 30 Ocak 2025 Perşembe günü Avrupa Ligi'nde son karşılaşmalarını oynadı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe bir üst tura çıkmaya hak kazanırken Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.

Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri ise bugün UEFA tarafından yapılacak olan kura çekimlerinin ardından belli olacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimleri bugün saat 15.00'te UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Play-off maçları ise 13-20 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanacak. İki maç şeklinde olacak olan karşılaşmalarda takımlar bir kendi evinde bir de deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Avrupa Ligi kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacka.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray ilk 8'e giremeyerek ligi 14. sırada tamamladı. Play-off etabından yoluna devam edecek olan Galatasaray'ın Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların rakibinin hangi takım olacağı ise kura çekiminin ardından netleşecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off etabında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin rakibinin kim olacağı ise bugün yapılacak olan kura çekiminin ardından kesinleşecek.

Fenerbahçe'nin play-off etabını geçmesi durumunda ise rakibi Olympiakos ya da Rangers olacak.