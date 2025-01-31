UEFA Ülke Puanı Sıralaması değişti! Avrupa maçları sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

31 Ocak 2025 07:45 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:48

UEFA Ülke Puanı Sıralaması, Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından değişti. Temsilcilerimizden sadece Fenerbahçe'nin beraberlik ile puan çıkardığı haftayı Galatasaray ve Beşiktaş puansız kapattı. Peki bu sonuçlar sonrası UEFA Ülke Sıralaması nasıl oldu? İşte son durum…

UEFA Avrupa Ligi'nin 36 takımla lig usulü oynanan ilk turu, 8. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Hollanda deplasmanına çıkan iki temsilcimizden Galatasaray, Ajax'a 2-1, Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ligde 14. sırayı alan Galatasaray ile 24. sırayı alan Fenerbahçe play-off turuna yükselirken, Beşiktaş için bu sezon Avrupa defteri kapandı.

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bunun yanında Avrupa'daki temsilci sayımızı belirleyen UEFA Ülke Puanı Sıralaması da değişti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın haftayı 1 beraberlik, 2 yenilgi ile kapatması sonrası UEFA ülke puanı sırasında son durum şöyle oldu?

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE | 104,802 PUAN

2- İTALYA | 91,043 PUAN

3- İSPANYA | 86,166 PUAN

4- ALMANYA | 81,691 PUAN

5- FRANSA | 68,270 PUAN

6- HOLLANDA | 62.941 PUAN

7- PORTEKİZ | 60,416 PUAN

8- BELÇİKA | 52.750 PUAN

9 - ÇEKYA | 42,850 PUAN

10- TÜRKİYE | 41.900 PUAN