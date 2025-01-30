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Twente - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 21:45 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 21:46
Twente - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda takımı Twente ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın detayları tgrthaber.com'da...

Twente, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Twente Stadyumu'nda oynanacak.

 

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Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Stejin, Rots, van Bergen, van Wolfswinkel.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.

Twente - Beşiktaş maçı canlı anlatım - 1. Resim

HAKEM KADROSU

Twente ile Beşiktaş arasındaki müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Woljciech Myc görev alacak.

Twente - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmada VAR'da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Pawel Pskit görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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