Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

30 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 21:51

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka takımı Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın detayları tgrthaber.com'da...

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? İlk kez uygulanacak

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? İlk kez uygulanacak

Sergio Ramos Meksika takımı Monterrey ile anlaştı!

Sergio Ramos Meksika takımı Monterrey ile anlaştı!

Adana Demirspor takımı Mustafa Alper Avcı'ya emanet etti!

Adana Demirspor takımı Mustafa Alper Avcı'ya emanet etti!

Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!

Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Herning Arena'da oynanacak.

11'LER

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osario, Buksa, Simsir.

Fenerbahçe: İrfan Can; İsmail Yüksek, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, En-Nesyri, Dzeko, Tadic.

HAKEM KADROSU

Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev alacak.

Midtjylland - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Müsabakada VAR'da Helder Malheiro görev alacak, AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo hazır bulunacak.