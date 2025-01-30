Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka takımı Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın detayları tgrthaber.com'da...
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Herning Arena'da oynanacak.
11'LER
Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osario, Buksa, Simsir.
Fenerbahçe: İrfan Can; İsmail Yüksek, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, En-Nesyri, Dzeko, Tadic.
HAKEM KADROSU
Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev alacak.
Midtjylland - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Müsabakada VAR'da Helder Malheiro görev alacak, AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo hazır bulunacak.