Tgrt Haber
Haberler>Spor>Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 21:51
Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka takımı Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın detayları tgrthaber.com'da...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Herning Arena'da oynanacak.

 

11'LER

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osario, Buksa, Simsir.

Fenerbahçe: İrfan Can; İsmail Yüksek, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, En-Nesyri, Dzeko, Tadic.

Midtjylland - Fenerbahçe maçı canlı anlatım - 1. Resim

HAKEM KADROSU

Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev alacak.

Midtjylland - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Müsabakada VAR'da Helder Malheiro görev alacak, AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo hazır bulunacak.

Midtjylland - Fenerbahçe hakemi Luis Godinho kimdir? Kaç yaşında?

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...