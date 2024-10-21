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UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 

Editör: Sevcan Girgin / Kaynak: TGRT Haber
21 Ekim 2024 22:39 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:56
UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 

Temsilci olan Türk takımlarının maç tarihleri belli oldu. Futbolseverler Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacağı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 

UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024-2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.Taraftarlar, takımlarının rakiplerini maç tarihlerini takip ediyor. 

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?  - 1. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN? 

Toplamda 8 maç oynayacak takımların 3. maçları için nefesler tutuldu. 

UEFA Avrupa Ligi maç programına göre 3. karşılaşmalar 23-24 Ekim tarihleri arasında oynanacak. 

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?  - 2. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçlarının TRT ekranlarından yayımlanacağı tahmin ediliyor. 

3. karşılaşmalarda Galatasaray-Elfsborg, Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş olacak. 

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?  - 3. Resim

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 

  1. 24 Ekim 2024 Perşembe 
  2. 22.00 Lyon – Beşiktaş 
  3. 6 Kasım 2024 Perşembe 
  4. 18.30 Beşiktaş – Malmö 
  5. 28 Kasım 2024 Perşembe 
  6. 20.45 Beşiktaş - M. Tel-Aviv 
  7. 12 Aralık 2024 Perşembe 
  8. 23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş  
  9. 22 Ocak 2025 Çarşamba 
  10. 18.30 Beşiktaş - Athletic Club 
  11. 30 Ocak 2025 Perşembe 
  12. 23.00 Twente – Beşiktaş 

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?  - 4. Resim

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI 

  1. 23 Ekim 2024 Perşembe 
  2. 17:30: Galatasaray - Elfsborg 
  3. 7 Kasım 2024 Perşembe 
  4. 20:45: Galatasaray - Tottenham 
  5. 28 Kasım 2024 Perşembe 
  6. 20:45: Alkmaar - Galatasaray 
  7. 12 Aralık 2024 Perşembe 
  8. 20:45: Malmö - Galatasaray  
  9. 21 Ocak 2025 Salı 
  10. 18:30: Galatasaray - D.Kiev 
  11. 30 Ocak 2025 Perşembe 
  12. 23:00: Ajax – Galatasaray 

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?  - 5. Resim

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ 

  1. 24 Ekim Perşembe 
  2. 22.00 Fenerbahçe - Manchester United 
  3. 7 Kasım Perşembe 
  4. 23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe 
  5. 28 Kasım Perşembe 
  6. 23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe 
  7. 11 Aralık Çarşamba 
  8. 18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao 
  9. 23 Ocak Perşembe 
  10. 20.45 Fenerbahçe - Lyon 
  11. 30 Ocak Perşembe 
  12. 23.00 Midtjylland - Fenerbahçe 

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Kaynak: TGRT Haber

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