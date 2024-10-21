UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Editör: Sevcan Girgin / Kaynak: TGRT Haber
21 Ekim 2024 22:39 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:56
Temsilci olan Türk takımlarının maç tarihleri belli oldu. Futbolseverler Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacağı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024-2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.Taraftarlar, takımlarının rakiplerini maç tarihlerini takip ediyor.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Toplamda 8 maç oynayacak takımların 3. maçları için nefesler tutuldu.
UEFA Avrupa Ligi maç programına göre 3. karşılaşmalar 23-24 Ekim tarihleri arasında oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçlarının TRT ekranlarından yayımlanacağı tahmin ediliyor.
3. karşılaşmalarda Galatasaray-Elfsborg, Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş olacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
- 24 Ekim 2024 Perşembe
- 22.00 Lyon – Beşiktaş
- 6 Kasım 2024 Perşembe
- 18.30 Beşiktaş – Malmö
- 28 Kasım 2024 Perşembe
- 20.45 Beşiktaş - M. Tel-Aviv
- 12 Aralık 2024 Perşembe
- 23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş
- 22 Ocak 2025 Çarşamba
- 18.30 Beşiktaş - Athletic Club
- 30 Ocak 2025 Perşembe
- 23.00 Twente – Beşiktaş
GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
- 23 Ekim 2024 Perşembe
- 17:30: Galatasaray - Elfsborg
- 7 Kasım 2024 Perşembe
- 20:45: Galatasaray - Tottenham
- 28 Kasım 2024 Perşembe
- 20:45: Alkmaar - Galatasaray
- 12 Aralık 2024 Perşembe
- 20:45: Malmö - Galatasaray
- 21 Ocak 2025 Salı
- 18:30: Galatasaray - D.Kiev
- 30 Ocak 2025 Perşembe
- 23:00: Ajax – Galatasaray
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
- 24 Ekim Perşembe
- 22.00 Fenerbahçe - Manchester United
- 7 Kasım Perşembe
- 23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe
- 28 Kasım Perşembe
- 23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe
- 11 Aralık Çarşamba
- 18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
- 23 Ocak Perşembe
- 20.45 Fenerbahçe - Lyon
- 30 Ocak Perşembe
- 23.00 Midtjylland - Fenerbahçe
Kaynak: TGRT Haber