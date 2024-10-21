UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024! Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Editör: Sevcan Girgin / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 22:39 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:56

Temsilci olan Türk takımlarının maç tarihleri belli oldu. Futbolseverler Avrupa Ligi FB, GS, BJK maçları ne zaman, saat kaçta başlayacağı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024-2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.Taraftarlar, takımlarının rakiplerini maç tarihlerini takip ediyor. UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN? Toplamda 8 maç oynayacak takımların 3. maçları için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi maç programına göre 3. karşılaşmalar 23-24 Ekim tarihleri arasında oynanacak. UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçlarının TRT ekranlarından yayımlanacağı tahmin ediliyor. 3. karşılaşmalarda Galatasaray-Elfsborg, Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş olacak. BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 24 Ekim 2024 Perşembe 22.00 Lyon – Beşiktaş 6 Kasım 2024 Perşembe 18.30 Beşiktaş – Malmö 28 Kasım 2024 Perşembe 20.45 Beşiktaş - M. Tel-Aviv 12 Aralık 2024 Perşembe 23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş 22 Ocak 2025 Çarşamba 18.30 Beşiktaş - Athletic Club 30 Ocak 2025 Perşembe 23.00 Twente – Beşiktaş GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI 23 Ekim 2024 Perşembe 17:30: Galatasaray - Elfsborg 7 Kasım 2024 Perşembe 20:45: Galatasaray - Tottenham 28 Kasım 2024 Perşembe 20:45: Alkmaar - Galatasaray 12 Aralık 2024 Perşembe 20:45: Malmö - Galatasaray 21 Ocak 2025 Salı 18:30: Galatasaray - D.Kiev 30 Ocak 2025 Perşembe 23:00: Ajax – Galatasaray FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ 24 Ekim Perşembe 22.00 Fenerbahçe - Manchester United 7 Kasım Perşembe 23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe 28 Kasım Perşembe 23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe 11 Aralık Çarşamba 18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao 23 Ocak Perşembe 20.45 Fenerbahçe - Lyon 30 Ocak Perşembe 23.00 Midtjylland - Fenerbahçe İlgili Haberler Fenerbahçe'ye Oosterwolde ve Cengiz Ünder'den kötü haber! Sakatlıklar sol beki vurdu