UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri! Maç programı belli oldu

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

31 Ocak 2025 19:05 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:06

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi sonuçları belli oldu. Galatasaray, AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe ise Anderlecht ile eşleşti. Play-off turundan galip çıkan takımlar, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ve Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak. İlk maçlar 13 Şubat, rövanşlar ise 20 Şubat'ta oynanacak. Bu eşleşmeler, Türk takımları için Avrupa'daki yolculuklarının bir sonraki adımını belirleyecek.