UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri! Maç programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi sonuçları belli oldu. Galatasaray, AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe ise Anderlecht ile eşleşti. Play-off turundan galip çıkan takımlar, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ve Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak. İlk maçlar 13 Şubat, rövanşlar ise 20 Şubat'ta oynanacak. Bu eşleşmeler, Türk takımları için Avrupa'daki yolculuklarının bir sonraki adımını belirleyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu turda önemli rakiplerle karşılaşacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ 2025
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda belirlenen eşleşmeler şu şekildedir:
- AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
- Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)
- Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
- PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)
- Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)
- Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)
- Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
- Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
Her takım, bir üst tura çıkabilmek için güçlü rakiplerle mücadele edecek. Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında, Fenerbahçe ise Anderlecht'e karşı galibiyet arayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off turundaki ilk maçlar, 13 Şubat'ta oynanacak. Bu tarihte, takımlar ilk karşılaşmalarında avantaj elde etmeye çalışacak. Rövanş maçları ise 20 Şubat'ta yapılacak. Her eşleşmenin sonucu, bu iki maçın toplam skoruna göre belirlenecek.
GALATASARAY'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ KİM?
Galatasaray, AZ Alkmaar ile eşleşti.
FENERBAHÇE HANGİ TAKIMLA KARŞILAŞACAK?
Fenerbahçe, Anderlecht ile karşılaşacak.
PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
İlk maçlar 13 Şubat, rövanş maçları ise 20 Şubat'ta oynanacak.
GALATASARAY, PLAY-OFF'U GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?
Galatasaray, play-off turundan galip çıkarsa Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE, ANDERLECHT'İ GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyebilirse, Olympiakos veya Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.