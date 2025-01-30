UEFA Avrupa Ligi play-off, son 16 maçları ne zaman? Lig aşaması bugün bitiyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Ocak 2025 14:17 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:44

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sisteminin lig aşamasındaki maçları bugün sona erecek. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından play-off etabına geçilecek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın play-off oynama ihtimali bulunuyor. Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

UEFA tarafından bu sezon Avrupa Ligi'nde yeni bir sisteme geçildi. Yeni sistemde takımlar eleme turlarının ardından lig aşamasına geçiş yaptı. Bugün ise UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının son maçları oynanacak. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından play-off ve son 16 turuna kalan takımlar belli olacak. İki maç şeklinde oynanacak olan play-off ve son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağı UEFA tarafından açıklandı. UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi'nin ilk play-off maçı 13 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. İlk maçın arından ikinci rövanş karşılaşması ise 20 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın play-off oynaması durumunda rakipleri ise 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ise play-off etabından 14 gün sonra oynanacak. Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 6 Mart, ikinci maçlar ise 13 Mart tarihinde düzenlenecek. Kura çekimleri ise play-off maçlarının bitmesinin hemen ardından 21 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İlgili Haberler Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu