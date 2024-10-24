UEFA Avrupa Ligi'nde puanlar aynı olursa sıralamayı belirleyecek kriterler belli oldu

24 Ekim 2024 14:26 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:54

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ülkemizi temsil ediyor. Yeni sistemde düzenlenen Avrupa Ligi'nde puanlarının aynı olması durumunda ikili mi yoksa genel averaja mı bakıldığı gündem oldu. UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre puanların aynı olması durumunda genel averaja bakılıyor.

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UEFA tarafından 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yeni formatta düzenleniyor.

Yeni format kapsamında grup aşaması kaldırılarak lig sistemi uygulanıyor.

Takımlar kura sonuçlarına göre eşleştikleri rakipleri ile sadece bir kez karşılaşarak galibiyette 3, beraberlikte ise 1 puan alıyor.

Yeni sisteme göre İlk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselirken, diğer takımların ise eleme oynamaları gerekiyor.

Taraftarlar tarafından puanların eşit olması durumunda Avrupa Ligi'nde neye bakıldığı ise araştırılıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GENEL AVERAJ MI İKİLİ AVERAJ MI?

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sisteminde ülkemizi bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe temsil ediyor.

Yeni sisteme göre puanların eşit olması durumunda takımlar arasındaki eşitliğin bozulması için ilk olarak genel averaja bakılıyor.

Bu sebepten dolayı da temsilcilerimizin maçlarda attığı goller ilk 8 için büyük bir avantaj sağlıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE AVERAJ AYNI OLURSA NEYE BAKILIYOR?

Averajın eşit olması durumlarında ise takımların attıkları gollere bakılıyor. Goller de aynı olursa deplasmanda atılan gol sayısı dikkate alınıyor.

Avrupa Ligi'nde puanların eşit olması durumunda bakılacak olan kriterler şöyle:

Genel averaj Atılan gol Deplasmanda atılan gol Galibiyet sayısı Deplasmanda galibiyet sayısı Karşılaşılan rakiplerin elde ettiği toplam puan Karşılaşılan rakiplerin elde ettiği toplam averaj Karşılaşılan rakiplerin attığı toplam gol Düşük disiplin puanı Takımların UEFA sıralamaları