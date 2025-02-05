UEFA isim listesi ne zaman verilecek? 2025 UEFA kadro bildirimi için son günler

05 Şubat 2025 10:54 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:20

Avrupa'da transfer dönemi 4 Şubat 2025 tarihinde sona erdi. Süper Lig'de ise transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Taraftarlar tarafından UEFA isim listesinin ne zaman verileceği ise araştırılmaya başlandı. UEFA tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Süper Lig takımlarının kadrolarını güçlendirmek için çalışmaları son sürat devam ediyor. 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan Süper Lig ara transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erecek.

Takımlar bu süre zarfında transfer yapmaya devam edebilecek. Ancak UEFA kadro bildiriminin daha erkenden yapılması gerekiyor.

Avrupa'da transfer sezonunun sona ermesinin ardından UEFA isim listesinin ne zaman verileceği gündem oldu.

UEFA İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2025?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kadro değişikliklerini en geç 6 Şubat'ı, 7 Şubat'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01:00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bulunan takımların en fazla kadrolarına 3 oyuncu ekleme hakları bulunuyor.

Bu kapsamda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe yeni transferlerinden sadece 3'ü Avrupa'da forma giyebilecek.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'de transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Avrupa liglerinde transfer sezonu 4 Şubat 2025 tarihinde sona erdi. Türkiye'deki takımlar 11 Şubat tarihine kadar fırsat transferleri yapmaya çalışacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi son 16 maçları 13 Şubat 2025 tarihinde başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Anderlecht ile Kadıköy'de karşılaşırken, Galatasaray ise AZ Alkmaar karşısında Hollanda deplasmanına çıkacak.