UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos saat 19.00'da yapılacak! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

27 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:34

Galatasaray'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turları 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak olan karşılaşmaların ardından sona erecek.

Play-off turlarının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Yeni formata göre kura çekimleri Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilecek.

Yazılımın iç ve dış sahada oynanacak olan maçlara da karar vereceği kura çekiminde çakışma yaşanmaması için karşılaşma tarihleri ve saatleri 31 Ağustos'ta açıklanacak.

UEFA katsayı sisteminin baz alınacağı kura çekimlerinde Şampiyonlar Ligi 4 torbaya ayırılacak.

Takımların her torbadan ikişer kulüp ile eşleşeceği yeni sistemde ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterleri de yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri TRT 1'den ekranlarından canlı olarak şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

TRT 1'in frekansları ise şöyle:

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4