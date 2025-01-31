UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri belli oldu! Devler Ligi'nde ilk maçlar 11 Şubat tarihinde oynanacak
UEFA tarafından bugün Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından takımların play-off eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin play-off maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Devler Ligi'nin yeni formatında lig aşaması 29 Ocak 2025 tarihinde sona ermişti. Lig aşamasının sona ermesi ile birlikte bir üst tura geçerek play-off oynayacak olan takımlar netleşmişti.
UEFA tarafından bugün yapılan kura çekimlerinin ardından ise takımların rakipleri belli oldu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri bugün İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
TRT Spor ekranlarından yayınlanan kura çekimlerinin ardından play-off turunun eşleşmeleri belli oldu.
Real Madrid, play-off turunda Manchester City ile eşleşirken, Benfica ile Monaco eşleşti.
Kura çekiminin tüm eşleşmeleri ise şöyle:
- Celtic-Bayern Münih
- Monaco-Benfica
- Brest-PSG
- Club Brugge-Atalanta
- Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
- Feyenoord-Milan
- Juventus-PSV
- Manchester City-Real Madrid
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Çift maç usulüne göre oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunun ilk maçları 11 Şubat 2025 tarihinde oynanacak.
Rövanş karşılaşmaları ise 18 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek.
Maçların henüz saatleri belirlenmezken tarihleri ise şöyle:
11 ŞUBAT 2025
- Celtic-Bayern Münih
- Monaco-Benfica
- Brest-PSG
- Club Brugge-Atalanta
- Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
- Feyenoord-Milan
- Juventus-PSV
- Manchester City-Real Madrid
18 ŞUBAT 2025
- Real Madrid-Manchester City
- PSG-Brest
- Milan-Feyenoord
- Benfica-Monaco
- Borussia Dortmund-Sporting Lizbon
- Atalanta-Club Brugge
- PSV-Juventus
- Bayern Münih-Celtic