UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri belli oldu! Devler Ligi'nde ilk maçlar 11 Şubat tarihinde oynanacak

31 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:16

UEFA tarafından bugün Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından takımların play-off eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin play-off maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

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Devler Ligi'nin yeni formatında lig aşaması 29 Ocak 2025 tarihinde sona ermişti. Lig aşamasının sona ermesi ile birlikte bir üst tura geçerek play-off oynayacak olan takımlar netleşmişti.

UEFA tarafından bugün yapılan kura çekimlerinin ardından ise takımların rakipleri belli oldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri bugün İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TRT Spor ekranlarından yayınlanan kura çekimlerinin ardından play-off turunun eşleşmeleri belli oldu.

Real Madrid, play-off turunda Manchester City ile eşleşirken, Benfica ile Monaco eşleşti.

Kura çekiminin tüm eşleşmeleri ise şöyle:

Celtic-Bayern Münih

Monaco-Benfica

Brest-PSG

Club Brugge-Atalanta

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

Feyenoord-Milan

Juventus-PSV

Manchester City-Real Madrid

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Çift maç usulüne göre oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunun ilk maçları 11 Şubat 2025 tarihinde oynanacak.

Rövanş karşılaşmaları ise 18 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek.

Maçların henüz saatleri belirlenmezken tarihleri ise şöyle:

11 ŞUBAT 2025

Celtic-Bayern Münih

Monaco-Benfica

Brest-PSG

Club Brugge-Atalanta

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

Feyenoord-Milan

Juventus-PSV

Manchester City-Real Madrid

18 ŞUBAT 2025