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Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:27
Şampiyonlar Ligi&#039;nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Erken final olarak değerlendirilen Manchester City - Real Madrid eşleşmesi oluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Yeni formatla oynanan turnuvada, ligdeki 8 maçın ardından ilk 8 sırayı alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan sıralamasında 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına katılmaya hak kazandı. İlk 24 dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu - 1. Resim

İLK MAÇLAR 11-22 ŞUBAT'TA

Play-off turunda mücadele edecek 16 ekip, çift maçlı eleme sistemiyle son 16 turuna kalmaya çalışacak. İlk maçlar 11-12 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 18-19 Şubat’ta oynanacak.

İŞTE SON 16 TURU PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

  • Brest-PSG
  • Monaco-Benfica
  • Juventus-PSV
  • Milan-Feyenoord
  • Manchester City-Real Madrid
  • Celtic-Bayern Münih
  • Club Brugge-Atalanta
  • Sporting-Borussia Dortmund

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Kaynak: tgrthaber.com

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