UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Temsilcimiz Galatasaray berabere kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

22 Ocak 2025 08:52 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:15

Temsilcimiz Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında berabere kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'nin puanı Galatasaray beraberliğinin ardından 41.100 oldu. Diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta oynayacakları karşılaşmalar kritik öneme sahip olacak.