UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Temsilcimiz Galatasaray berabere kaldı
Temsilcimiz Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında berabere kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'nin puanı Galatasaray beraberliğinin ardından 41.100 oldu. Diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta oynayacakları karşılaşmalar kritik öneme sahip olacak.
UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, 21 Ocak 2025 tarihinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.
3-3 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye geçtiğimiz sene 3 basamak birden atlayarak UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükseldi.
Hala konumunu koruyan Türkiye, Çekya ile olan farkı kapatmaya çalışıyor.
Galatasaray beraberliğinin ardından UEFA ülke puanı sıralamamız 41.100 puan oldu.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Bu sezon Türkiye'den beş takım Avrupa liglerinde mücadele etmeye hak kazandı.
Temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme etabında veda etti. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalamadı.
Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
- İngiltere - 99.232
- İtalya - 87.043
- İspanya - 81.561
- Almanya - 78.285
- Fransa - 64.950
- Hollanda - 59.900
- Portekiz - 58.466
- Belçika - 52.100
- Çekya - 42.250
- Türkiye - 41.100