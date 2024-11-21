Ufuk Bayraktar kimdir? Dayı: Bir Adamın Hikayesi konusu ve oyuncuları merak ediliyor

21 Kasım 2024 21:07 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 21:25

Ufuk Bayraktar’ın rol aldığı Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ilk kez televizyonda yayınlanırken, filmin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu.

Ufuk Bayraktar tahliye oldu: Cezaevi üniversite gibi

Ufuk Bayraktar tahliye oldu: Cezaevi üniversite gibi

Yönetmenliği Uğur Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu ise yine Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ekranlarda izleyici ile buluştu.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NE?

Film henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir kabadayının hayat hikâyesini konu alıyor.

Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteriyle bir bağlantısı yok. Bayraktar’ın anlatımına göre, karakterin oluşturulmasında daha çok Ufuk Bayraktar'ın babasından esinlenildi.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI

Ufuk Bayraktar - Cevahir

Ahmet Varlı - Sabahattin

Gizem Karaca - Hatice

Turgut Tunçalp - Seyfi Alaybey

Beste Bereket - Kevser

Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

Timur Ölkebaş - Kara Cemal

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Liseyi kolejde okuduktan sonra babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesinde çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi.

Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde oynadı.

Daha sonra Ezel adlı dizide Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdı.