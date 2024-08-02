Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

02 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:04

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin ardından kullanıcılar tarafından platformun ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız.

Biz hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Birçok söylediğimizi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen olmadığı oluyor. Gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksiklikler belli. Eksiklikler giderildiğinde engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları olan bir ülke, herkesin buna uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Instagram gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğinde erişim engeli kalkacak.